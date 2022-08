"Proposta della Lega: in Francia, il tetto massimo all'aumento delle bollette di luce e gas è del 4%. I soldi che mancano li mette lo stato: copiamo la Francia". Matteo Salvini, leader della Lega, a Reggio Calabria - in un appuntamento in vista delle elezioni 2022 del 25 settembre - propone il modello francese per contrastare l'aumento delle bollette di luce e gas.