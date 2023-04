Dopo il crollo degli ultimi mesi, le bollette torneranno a salire. Per l'elettricità, famiglie e piccole imprese spenderanno il 10% in più nel terzo trimestre dell'anno, +25% nel periodo che va da ottobre a dicembre. Per il gas naturale, aumenti per il terzo e il quarto trimestre rispettivamente del 5% e del 15%.