Bollette luce, nuova stangata

Caro bollette, nuova stangata in arrivo. L’intervento eccezionale dell'Arera per il quarto trimestre del 2022 - ha reso noto l'Autorità in un comunicato - che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l’aumento del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l’Arera, si legge nella nota, "limita l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio".