Bologna, Arnautovic pronto al rientro

Il Bologna di Thiago Motta attende con ansia il rientro in campo di Marko Arnautovic. Dopo un inizio 2023 complicato, complice l'infortunio al piede che ha tenuto l'austriaco fermo oltre un mese, proseguito col turno di squalifica e poi il nuovo stop per una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, ora l'attaccante è pronto a tornare in campo.

Nella giornata di domani infatti il Bologna riprenderà ad allenarsi a Casteldebole dopo la vittoria di domenica contro l'Inter ed è atteso il rientro totale in gruppo proprio di Marko Arnautovic.

Il centravanti rossoblu ha bruciato i tempi e ora spinge sull'acceleratore per mettersi a disposizione di Thiago Motta ed essere presente in campo nella gara di campionato contro il Torino di Ivan Juric, in programma lunedì 6 marzo.

Una notizia che manda al settimo cielo i fantallenatori, in trepidante attesa del suo ritorno al gol.

