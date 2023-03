Bologna, Arnautovic può far parte dei convocati

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match di domenica pomeriggio contro il Monza.

"Oggi ha fatto il primo allenamento con il gruppo. Domani potremo valutare meglio la sua condizione e vedremo se portarlo in panchina", così si è espresso il tecnico sulle condizioni di Arnautovic che potrebbe tornare tra i convocati dopo l'infortunio al piede patito a inizio gennaio.

Thiago Motta ha poi parlato delle condizioni di Medel e De Silvestri: "Gary lo vedo bene sia come centrale che in mediana; è un ragazzo con uno spirito che trascina tutti, a prescindere dal ruolo in campo. De Silvestri è disponibile, si è allenamento bene e sarà fondamentale".

Fantacalcio.it per Adnkronos