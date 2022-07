Bologna, cadavere in area ferroviaria dismessa: si indaga per omicidio

Il corpo di un uomo è stato trovato nell'area ferroviaria dismessa Bologna San Donato. Sul posto i carabinieri della compagnia Bologna Centro che indagano per omicidio.

I militari, intervenuti questa mattina dopo una segnalazione del 118, hanno rinvenuto il cadavere in un casolare che si trova in un'area dismessa della Rete Ferroviaria italiana a Bologna. La segnalazione riguardava una presunta aggressione ma quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato solo la vittima. Sul corpo sono state rilevate ferite da arma da taglio. La vittima non è stata ancora identificata ma sembra si tratti di un ragazzo magrebino.