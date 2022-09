Bologna-Empoli 0-1, gol di Bandinelli

Primo successo per i toscani

Empoli corsaro a Bologna. La squadra di Paolo Zanetti si impone 1-0 al Dall'Ara grazie al gol di capitan Bandinelli nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. Sconfitto il Bologna di Thiago Motta alla sua prima gara in panchina dopo l'esonero di Mihajlovic. Con questa vittoria i toscani, alla prima vittoria stagionale, salgono a 7 punti in classifica mentre i rossoblu restano a 6.

Gara equilibrata tra due compagini che cercavano punti importanti. Padroni di casa vicini al gol con Orsolini e il solito Arnautovic. Al 75' arriva il gol dell'Empoli: inserimento di Henderson che mette un pallone teso sul primo palo, Skorupski esce ma perde il pallone sul contrasto con Pasch, la palla arriva a Bandinelli che a porta vuota da due passi insacca. La reazione del Bologna è immediata ma il colpo di testa di Arnautovic al 77' si ferma sul palo e il piattone di Zirkzee al 90' si stampa sulla traversa.