Bologna, in 150 a ballare in discoteca abusiva a Bologna: multe per 5mila euro

Erano in 150 a ballare la notte scorsa in zona Fiera a Bologna quando, nell’ambito dei servizi rivolti alla tutela della salute e della sicurezza dei giovani avventori, Polizia locale e Carabinieri sono intervenuti in un locale in via Calzoni in cui, da accertamenti effettuati nei giorni scorsi, era programmato un evento che avrebbe richiamato molti ragazzi.

All’arrivo degli agenti della Polizia commerciale e dei Carabinieri della Stazione Navile, verso l’una, l’evento era in pieno svolgimento, all’interno di un circolo privato che, in realtà, stava lavorando come una vera e propria discoteca, con accesso indiscriminato di chiunque ne facesse richiesta. Sul posto quasi 150 ragazzi, tutti intenti a ballare, assembrati e in spregio della normativa Covid e delle regole sul distanziamento sociale.

Gli agenti e i militari hanno contestato immediatamente al titolare un verbale per la violazione Covid, intimandogli la chiusura per 2 giorni, e i verbali per la discoteca abusiva, circa 5000 euro di sanzioni. Inoltre il titolare sarà deferito alla Procura della Repubblica per la violazione delle norme di sicurezza e di agibilità dei locali di pubblico spettacolo. L’intervento si è concluso alle prime ore del mattino. Infine questa mattina gli veniva notificato un provvedimento di divieto, fino a conseguimento delle previste autorizzazioni, di somministrare e di effettuare ancora attività di spettacolo.