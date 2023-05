Bologna-Milan, la sfida tra bandiere, Maldini, Bulgarelli e le dinastie toscane del vino

Se fosse un vino la stagione in corso, per i tifosi del Bologna, sarebbe sicuramente di un’ottima annata. Thiago Motta, ex interista di lusso (e triplete) e quindi ancora più carico in vista della sfida con i rossoneri, ha rimesso in sesto un’annata rossoblù partita come estremamente siccitosa e ha trasformato il Bologna in una delle squadre più sfiziose del campionato. Dall’altra parte c’è un Milan che fatica a tenere il passo in campionato dopo essere tornato al vecchio, grande amore: l’Europa. E si sa, i primi amori si dimenticano molto difficilmente. Ma per raccontare questo Bologna-Milan annata 2023 noi di Champions Wine siamo andati a ripescare qualche grande calciatore di epoche più o meno passate. Anzi, diciamola tutta: abbiamo scelto i calciatori con la “c” maiuscola, quelli che fanno ancora battere il cuore ai tifosi solo a sentire i nomi. Quelli che una volta si chiamavano bandiere e che oggi – non è nostalgia, ma un dato di fatto – sono merce sempre più rara.

Bologna e Milan sono due nobili del calcio italiano. Due squadre dalla storia lunghissima, con tanti giocatori simbolo che meriterebbero non solo un articolo, ma anche qualcosa in più. Ma siccome il tempo è tiranno – tranne quando si tratta di assaggiare un buon vino, lì prendiamoci tutto il tempo che serve – anzi, proprio per avere più tempo per degustare abbiamo selezionato le due bandiere (a nostro sindacabilissimo giudizio) di Bologna e Milan: Giacomo Bulgarelli e Paolo Maldini.

Leggi l'articolo completo su Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie