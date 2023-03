Bologna: nuovo infortunio per Arnautovic

Ecco i tempi di recupero per l'austriaco

Marko Arnautovic si ferma di nuovo: un fulmine a ciel sereno ha colpito il Bologna in queste ore.

Il centravanti rossoblù ha infatti rimediato un nuovo infortunio: dopo gli esami svolti in mattinata, è emersa una lesione di primo grado dell'otturatore esterno dell'anca destra. Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, i tempi di recupero saranno di circa due settimane.

Fortunatamente per il Bologna arrivano però anche notizie positive: Stefan Posch, uscito per infortunio con la Sampdoria, si è allenato regolarmente con i propri compagni e di conseguenza dovrebbe essere a disposizione di Thiago Motta per la prossima partita di campionato con l'Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos