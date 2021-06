Bologna, 16enne trovata morta in una scarpata: ferite sul corpo

Chiara Gualzetti, la 16enne scomparsa ieri da casa, è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Sul corpo della ragazza sarebbero state trovate profonde ferite da arma da taglio alla gola e al torace. Si indaga per omicidio. Sul posto vigli del fuoco, carabinieri e Ris.

Secondo le prime informazioni il corpo della ragazza sarebbe stato rinvenuto in un piccolo cespuglio, nel parco dei Calanti della Badia, a poco meno di un chilometro da dove abitava a Monteveglio.

''La ricerca di Chiara termina purtroppo in tragedia. È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numeroso gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l'intera comunità'' ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno.