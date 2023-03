Bologna: si ferma di nuovo Arnautovic

Nuovo infortunio per Marko Arnautovic che, dopo aver saltato la sfida con la Sampdoria per squalifica, sarà out ancora per qualche settimana. Il centravanti rossoblù ha infatti rimediato un nuovo infortunio: dopo gli esami svolti in mattinata, è emersa una lesione di primo grado dell'otturatore esterno dell'anca destra. Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, i tempi di recupero saranno di circa due settimane.

Fortunatamente per il club rossoblù arrivano però anche notizie positive: Stefan Posch, sostituito con la Sampdoria per un problema muscolare, si è allenato regolarmente con i propri compagni e di conseguenza dovrebbe essere a disposizione di Thiago Motta per la prossima partita di campionato con l'Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos