Bologna, sindaco risponde ad appello J-Ax: "Signor Emo avrà ascensore"

I condomini avevano negato l'assenso per l'installazione all'83enne, affetto da una grave disabilità motoria

Il sindaco di Bologna Virginio Merola ha risposta all'appello lanciato da J-Ax che aveva abbracciato la causa del signor Emo, 83enne bolognese affetto da una grave disabilità motoria a cui i suoi condomini negavano l'assenso per l’installazione di un ascensore, nonostante rientrasse nel Superbonus. La figlia di Emo, Elisa, dopo aver ringraziato l'artista milanese per la sua presa di posizione pubblica, ha ricevuto una chiamata dal sindaco del capoluogo emiliano che le ha garantito che presto l'ascensore verrà installato.