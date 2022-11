Bologna-Torino 2-1, rimonta con gol di Orsolini e Posch

Il Bologna batte il Torino per 2-1 nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2022-2023. I granata passano in vantaggio al 26' con il rigore che Lukic trasforma dopo il fallo subito da Miranchuk, steso da Lucumì. I padroni di casa pareggiano al 64'. Vignato vede Orsolini e lo serve nel cuore dell'area avversaria, tocco di prima intenzione e 1-1. Al 73' il sorpasso emiliano. Cross da sinistra, Posch spunta all'altezza del secondo palo e insacca. La vittoria consente al Bologna di salire a 16 punti, ad una lunghezza dal Torino.