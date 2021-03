Bologna zona rossa, domani l'ordinanza

(Adnkronos)

Bologna in zona rossa a partire da giovedì 4 marzo con misure e divieti per arginare la diffusione del coronavirus e fermare il contagio alimentato dalle varianti covid. È la decisione scaturita dalla riunione dei sindaci della città metropolitana di questo pomeriggio. La data indicata per il cambio di colore, in attesa dell'ufficialità, è il 4 marzo e l'ordinanza della Regione, con ogni probabilità, uscirà domani.

Il sindaco di Bologna Virginio Merola già ieri aveva anticipato che i dati davano la città "a un passo dalla zona rossa".