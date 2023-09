Bolsi, Fondazione per il Cuore: scelta opportuna unire il cardio-benessere e fare prevenzione

L'attività fisica, elemento imprescindibile per la salute psicofisica, svolge un ruolo chiave nella prevenzione cardiovascolare, sia per gli uomini che per le donne. Attività aerobiche come il Dragon Boat, a bassa intensità e di lunga durata sono particolarmente indicate per migliorare la funzionalità cardiaca, come ha sottolineato la dott.ssa Cristina Bolsi della Fondazione italiana per il cuore. "È stato veramente una scelta opportuna quella di unire il cardio benessere e fare prevenzione con un'attività sportiva amatoriale molto piacevole ma che fa bene al cuore. La Giornata mondiale per il cuore si festeggia in tutto il mondo il 29 settembre e questa di oggi era l'occasione migliore per parlare di stili di vita, prevenzione e di seguire le cure, perché anche l'aderenza è fondamentale per vivere bene. Si può vivere bene seguendo le cure, anche con una patologia importante. Quindi viva la Giornata mondiale per il cuore, viva il CardioBreast Dragon Boat Festival." Nell'ambito della manifestazione era a disposizione della cittadinanza un truck inviato dall'Istituto Nazionale di Ricerche Cardiovascolari, che ha eseguito più di cinquanta screening cardiologici gratuiti.