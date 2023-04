Bomba a San Pietroburgo, il bar devastato dopo l'esplosione - Video

Sono 32 i feriti nell'esplosione avvenuta ieri in un caffè di San Pietroburgo in cui è rimasto ucciso il blogger militare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin. Tra i feriti, secondo quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti, 10 versano in gravi condizioni. Secondo informazioni riportate da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, il locale sarebbe stato riconducibile in passato a Yevgheny Prigozhin, capo dei mercenari della Wagner. Secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, sarebbero stati utilizzati almeno 200 grammi di esplosivo, nascosti in una statuetta. L'esplosione ha devastato il locale, distruggendo anche le vetrate.