Bomba San Pietroburgo, la confessione di Darya Trepova - Video

Le immagini dell'interrogatorio della 26enne fermata per l'omicidio del blogger militare russo Vladlen Tatarsky

Le autorità russe hanno diffuso un video nel quale Darya Trepova afferma di aver consegnato una statuetta esplosiva al blogger militare Vladlen Tatarsky, ucciso ieri a San Pietroburgo. Nel video dell'interrogatorio condotto dalle forze di sicurezza russe, postato sul sito del ministero degli Affari interni di Mosca, la donna dice di aver "portato lì una statuetta, che è esplosa".

Alla domanda sul motivo per cui era stata arrestata, Trepova ha risposto ''direi, per essere stata sulla scena dell'omicidio di Vladlen Tatarsky. Ho portato lì questa statuetta, che è esplosa". Mentre quando le chiedono chi le abbia procurato la statuetta preferisce non rispondere, chiedendo se può dirlo più tardi.