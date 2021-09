L'aumento previsto dei costi dell'energia elettrica in Italia è dovuto "solo per un quinto" al rincaro delle emissioni di Co2, mentre il resto è da imputare alla dipendenza europea dalle fonti fossili. E il Green Deal non c'entra nulla, anche perché "non c'è ancora". Lo spiega la vicepresidente del gruppo S&D nel Parlamento Europeo, Simona Bonafé, a margine della plenaria a Strasburgo.