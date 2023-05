Bono Vox in arrivo a Napoli

Bono Vox sarà al Teatro San Carlo di Napoli il 13 maggio. Il frontman degli U2 porterà per la prima volta in Italia il suo spettacolo Stories of Surrender, per un'unica performance nel più antico teatro d'opera ininterrottamente attivo del mondo. Per questo spettacolo Bono sarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty e Kate Ellis, oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee. Lo spettacolo sarà filmato e il pubblico sarà incoraggiato a celebrare gli ambienti storici di questo leggendario teatro, con l'invito a indossare abiti formali.