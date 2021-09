Bonomi: 'Fiere compiuto traversata deserto, ora ci rialziamo'

"Come settore fieristico e degli eventi abbiamo compiuto la nostra traversata nel deserto ma ora stiamo provando con grande reazione a rialzarci. Oggi insieme al supersalone sentiamo la responsabilità di essere una delle maggiori leve di slancio per il settore produttivo lombardo". Così Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano e di Confindustria, intervenendo ieri all’inaugurazione del supersalone, l’evento speciale del Salone del Mobile, in Fiera Rho Milano

"Il Supersalone è frutto della generosità delle aziende del design in un momento delicato di rilancio della economia e della cultura. Grazie a coloro che hanno creduto fino in fondo e mantenuto vivo una appuntamento così importante: avete vinto la sfida", ha detto.

"Ora - ha proseguito - è il momento di guardare avanti, aprirsi con più vigore ai mercati internazionali. Noi siamo al servizio delle imprese che vogliono ripartire, la fiera è uno spazio non solo fisico dove valorizzare e promuovere il potenziale del brand Italia, attraendo imprese e investimenti da tutto mondo".