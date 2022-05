Bonomi: "Restituire a imprese 16,7 miliardi con una tantum taglio cuneo"

"Voglio fare una ulteriore proposta oggi, visto che si dice che non ci sono le risorse e visto che si va per una tantum: sulla cassa integrazione ordinaria le imprese versano ogni anno 3 miliardi, ricevono prestazioni per 500-600 milioni. Nel periodo 2010-2019 noi abbiamo dato allo Stato 16,7 miliardi in più dei nostri soldi che servono per le prestazioni delle nostre imprese, li versano le imprese. Questi 16,7 miliardi potete ridarceli sul cuneo fiscale a favore dei lavoratori?". Ad affermarlo è stato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel suo intervento all'assemblea di Federalimentare.

"Io credo che sia un gesto molto serio, di grande responsabilità del Paese - ha aggiunto - Proviamo un anno a fare questa una tantum di taglio contributivo utilizzando i nostri soldi. Adesso voglio vedere cosa ci direte perché se no, si va avanti a buttarla in caciara e ci si nasconde dal confronto".