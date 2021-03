Bonomi: "Speculazione e rivalsa politica contro Lombardia"

"La speculazione che viene effettuata sul sistema lombardo in quanto tale non fa bene né alla Lombardia né all'Italia. Rivalsa politica nei confronti di chi la gestisce? Credo che sia innegabile, anche in Toscana e in altre regioni ci sono problemi, guarda caso quello della Lombardia fa molto più rumore". Lo ha detto il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, ospite della trasmissione 'Piazza Pulita' su La7.

"E' innegabile che" in Lombardia "qualcosa non sta funzionando dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista amministrativo", ha detto Bonomi, riconoscendo che "sono stati commessi degli errori ma dobbiamo impegnarci e risolverli". Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid, secondo il numero uno di Confindustria "siamo messi male, siamo molto in ritardo sul piano vaccinale. La ripresa economica non può che passare per il piano vaccinale. I numeri sono impietosi. Ci sono Paesi che sono molto più avanti di noi e usciranno prima dalle chiusure. Cina e Stati Uniti stanno già accelerando".

E sul blocco dei licenziamenti: "È il segnale del 'siamo ancora in emergenza' -ha sottolineato-. Così non ne usciamo mai più, e le risorse non sono infinite".