Bonus 2021, proroga comunicazioni amministratori condominio

Hanno tempo fino al 19 aprile per comunicare i dati 2021 delle spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile per comunicare i dati 2021 delle spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica. L'Agenzia delle entrate comunica che con un provvedimento firmato oggi viene stabilita l'ulteriore proroga per gli amministratori, che devono trasmettere i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni, e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.

In una nota si ricorda che il termine, senza proroga, sarebbe scaduto oggi e che con il precedente provvedimento del 16 marzo era stato disposto il primo rinvio, dal 16 marzo al 7 aprile. L'Agenzia ha deciso di posticipare la data di presentazione delle comunicazioni, in seguito alle richieste degli operatori, per ''assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata''.

L’ulteriore proroga viene prevista senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022, considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021.