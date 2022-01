Bonus acqua potabile, cos'è

Credito d'imposta per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica

Bonus acqua potabile, per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.