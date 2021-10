Bonus assunzioni 2021 under 36, a chi spetta e come ottenerlo

Bonus assunzioni under 36, nel 2021 è possibile ottenerlo grazie alle istruzioni che l’Inps ha fornito. Quando si parla di bonus assunzioni si fa riferimento a un esonero contributivo del 100 per cento che il datore di lavoro può richiedere per la stipula di contratti a tempo indeterminato - o trasformazioni di contratti a termine - nel biennio 2021-2022 .

Il bonus assunzioni per under 36, infatti, è stato introdotto quasi un anno fa dalla Legge di Bilancio 2021 e finalmente i datori di lavoro possono esporre nel flusso Uniemens le informazioni necessarie per ottenere l’esonero contributivo. L’Inps ha informato che si può usufruire dell’esonero con il rimborso degli arretrati precedenti al mese di settembre 2021 e per i rapporti agevolati del mese in corso.