Al via gli incentivi 2022 per l'acquisto di auto e moto ibride ed elettriche. Previsto, a partire dal 25 maggio, un bonus fino a 5.000 euro per autovetture elettriche se si rottama anche un'auto omologata in una classe inferiore ad euro 5; fino a 4.000 per le auto ibride. Contributo tra i 3.000 e i 4.000 euro per i motoveicoli.