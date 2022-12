Bonus mobili, nel 2022 termina tetto a 10mila euro

Restano solo pochi giorni per chi ha intenzione di usufruire del bonus mobili per intero. Dal primo gennaio 2023 infatti il plafond di spesa detraibile scenderà dagli attuali 10mila a 5mila euro. Non solo: nel 2022 si chiuderà anche la possibilità di usufruire del bonus per chi ha iniziato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal primo gennaio 2021. Per gli acquisti che verranno effettuati nel 2023, infatti, il bonus mobili dovrà essere agganciato a interventi iniziati a partire dal primo gennaio 2022.