Bonus mobilità sostenibile 2022, domande al via dal 13 aprile 2022. Il credito d’imposta è pari a un massimo di 750 euro, ed è utilizzabile da parte di chi ha sostenuto spese per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway e l'utilizzo dei servizi di sharing mobility nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020.