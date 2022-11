Bonus occhiali, in arrivo il contributo da 50 euro una tantum sia per occhiali da vista che per lenti a contatto acquistati tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il bonus è riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore a 10mila euro ed è erogato attraverso voucher o come rimborso. Cosa fare per richiederlo.