Bonus prima casa 2021, come funziona: le novità

(Adnkronos)

Bonus prima casa, come funziona? Ecco le novità con il decreto Milleproroghe. L'articolo 3 del provvedinento, che ha ricevuto l'ok definitivo del Senato il 25 febbraio 2021, proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni previste per la prima casa, come ricorda studiocataldi.it.

Viene prorogata pertanto la sospensione "dei termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata al 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, così come il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

In pratica la sospensione riguarda:

- i 18 mesi di tempo nei quali l'acquirente deve stabilire la residenza nel territorio del comune in cui si trova l'immobile che ha acquistato;

- i 12 mesi di tempo a disposizione del contribuente, che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi, per conservare l'agevolazione se acquista di un altro immobile da utilizzare come abitazione principale;

- i 12 mesi di tempo concessi al contribuente per vendere l'abitazione per cui ha beneficiato dell'agevolazione, se acquista un secondo immobile.