C'è tempo fino al 31 marzo per quelle effettuate nel 2022

E' possibile richiedere fino al 31 marzo il bonus revisione auto per chi ha sottoposto il proprio veicolo a revisione nel 2022. Un piccolo rimborso pari a 9,95 a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Dalle 9 del mattino del 3 aprile sarà invece possibile richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni effettuate nel 2023.