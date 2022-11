Bonus ristoranti e piscine, domande entro il 6 dicembre

Bonus per ristoranti e piscine. Fino al 6 dicembre si potrà fare domanda per ricevere il contributo a fondo perduto. Lo comunica l'Agenzia delle entrate. Le imprese richiedenti devono aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per compilare e inviare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.