Bonus rottamazione tv, via alle richieste dal 23 agosto. Da quella data i cittadini potranno richiedere il bonus per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. E’ quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, che si ottiene rottamando apparecchi TV che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici.