Bonus trasporti 2022, "potrebbe essere prorogato"

Bonus trasporti 2022, "le numerose richieste pervenute nel primo giorno di attivazione della piattaforma" per richiedere il contributo per l'utilizzo dei mezzi pubblici - che non può superare l’importo di 60 euro - "dimostrano l’importanza di questa misura per venire incontro alle esigenze delle persone in maggiore difficoltà economica". Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. "Il bonus, soprattutto se si dimostrasse in grado di spostare le abitudini a favore del trasporto pubblico, potrebbe essere prorogato ed eventualmente reso strutturale" dice Giovannini.