Si esauriranno il prossimo 12 novembre le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei Bonus TV - Decoder e Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l'acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2. Lo comunica il Ministero delle imprese e del made in Italy.