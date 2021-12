Il presidente di Assoturismo Vittorio Messina con una lettera inviata al ministro del turismo Garavaglia ha proposto l'estensione del bonus vacanze fino al 31 marzo 2022. Nella lettera si evidenzia come l'incertezza e il timore di nuove restrizioni stiano avendo un impatto negativo sul settore tra prenotazioni in frenata e disdette in accelerazione.