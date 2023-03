Bonus vacanze, sul sito dell'Inps i moduli per presentare domanda

E' il momento di presentare domanda sul sito dell'Inps per il bonus vacanze riservato ai pensionati e a coloro che hanno una persona disabile all'interno del proprio nucleo familiare. Il bonus per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane, è utilizzabile da luglio ad ottobre 2023. Previsti fino a 800 euro per un soggiorno di almeno 8 giorni e di 1400 se pari a 15 giorni. L'importo è calcolato in base all'Isee del richiedente.