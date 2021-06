Bonus zanzariere 2021, come richiederlo: i requisiti

L'incentivo valido per le spese sostenute durante tutto l'anno in corso

Bonus zanzariere 2021, un incentivo valido per le spese sostenute durante tutto l'anno in corso. Non è un vero rimborso, ricorda Immobiliare.it, ma uno sgravio fiscale e si colloca tra quegli interventi contemplati all’interno del più ampio Ecobonus. Ma come si fa a ottenerlo? Chi ne ha diritto?

Il limite massimo di spesa detraibile è di 60mila euro e consiste nella detrazione delle imposte Irpef o Iref per un importo pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021. E' indispensabile però che le zanzariere installate abbiano anche la funzione di schermo solare, contribuendo quindi a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Hanno quindi diritto all’agevolazione fiscale tutti coloro che installano zanzariere a schermatura solare.

Più nello specifico, possono ottenere il bonus:

- Proprietari di unità immobiliari (persone fisiche o giuridiche);

- Nudi proprietari;

- Inquilini e affittuari, purché siano d’accordo con il proprietario e sostengano le spese.

Il Bonus zanzariere 2021, inoltre, è valido per immobili di qualsiasi categoria catastale, purché siano già esistenti. Sono quindi esclusi tutte le unità ancora in corso di costruzione.

Il Bonus è valido anche per chi vive in condominio? La risposta è sì: sarà sufficiente avere l’approvazione dell’assemblea condominiale per poter eseguire i lavori, se il regolamento lo prevede. Anche lo stesso condominio può accedere all’agevolazione per quelle finestre che si trovano in parti comuni della struttura.

Le zanzariere ammesse

Devono innanzitutto, come detto in precedenza, avere anche la funzione di schermo solare, e più nel dettaglio rispettare le esigenze di trasmittanza termica U, con un valore Gtot, che indica il fattore solare, maggiore di 0,35. Devono inoltre essere fisse: non valgono le zanzariere montabili e smontabili. Devono essere installate su una superficie vetrata–finestre, porte-finestre – in qualsiasi modo esposta. Essere regolabili, anche in base all’intensità solare. Infine devono essere dotate di marcatura CE.