Boom cibi surgelati, ogni italiano ne mangia 16 kg l'anno

Il comparto dei prodotti surgelati ha registrato numeri senza precedenti nel 2021, segnando un nuovo “record” di consumo pro-capite nel 2021 che sale a 16 kg (contro i 15,2 kg del 2020), con una crescita di oltre il 5%, per un consumo complessivo che supera le 940mila tonnellate, attestandosi a quota 941.561. Determinante nella crescita non solo il risultato ottenuto dal Retail, che è aumentato dell'1,7% a volume, ma soprattutto dal Fuoricasa, ripartito con un incremento del 19,6% dopo il brusco crollo del 2020 (-37%), causato dal lockdown e dalle chiusure forzate della pandemia. Sono queste le evidenze più significative del “Rapporto Annuale sui Consumi dei prodotti surgelati” di Iias - Istituto Italiano Alimenti Surgelati.

Nel 2021, i surgelati hanno proseguito il cammino di crescita già iniziato negli anni precedenti, attestandosi su un valore di mercato che oscilla tra i 4,6 e i 4,8 mld euro, pari al +5,3% rispetto al 2020. inoltre, si attesta su quota 96 mila tonnellate il dato complessivo delle vendite e-commerce e door-to-door, che oggi rappresentano circa il 10% di tutti i consumi di surgelati in Italia, con significativo incremento delle vendite online, che dopo gli aumenti record del 2020 hanno continuato a crescere, nel 2021, del 20,6% a volume e del 17,4% a valore.

A confermare la propria leadership per volumi consumati nel Retail, pur con una lieve diminuzione rispetto al 2020 (-2%) i vegetali, con 255.400 tonnellate. Eccellente la performance di quelli preparati (+12,6%), che si confermano un valido alleato per chi guarda al benessere e a elevati contenuti nutrizionali. Buoni risultati anche per i prodotti ittici, con 113.300 tonnellate nel Retail (+2%). Amate tanto per il gusto quanto per la praticità, le patate surgelate (sia fritte che elaborate) si sono classificate sul terzo gradino del podio.