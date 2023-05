Boom di passeggeri? Il porto di Civitavecchia si prepara con un parcheggio “smart”

Tramite un sistema digitalizzato e una rete di partner, il Park Isonzo diventa un hub innovativo nella gestione delle soste e dell’afflusso di utenti

Civitavecchia, 19 maggio 2023.L’estate è finalmente alle porte e allo scalo portuale di Civitavecchia, fra i più importanti del Mediterraneo, ci si aspetta un afflusso di passeggeri che potrebbe superare i numeri registrati negli anni che hanno preceduto la pandemia: si parla di oltre 2,7 milioni di croceristi attesi, cifre che rincuorano tutte le migliaia di persone impiegate nei settori del turismo e dei trasporti via mare. Ma come prepararsi nel modo migliore ad accogliere tutti questi turisti e a far fronte alle loro esigenze? La società municipalizzata CSP, Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., ha trovato la soluzione collaborando con MyParking, prima piattaforma italiana specializzata nella prenotazione online della sosta: le decine di migliaia di passeggeri pronti ad arrivare al porto in macchina, troveranno il Park Isonzo completamente rivoluzionato in ottica smart, una struttura che guarda al futuro grazie a un sistema di tecnologie all’avanguardia nella gestione dell’afflusso di utenti.

Situata in una posizione adiacente il varco d’ingresso al porto, la struttura sta puntando ormai da tempo sulla digitalizzazione. Per innalzarne sempre di più il livello qualitativo, grazie anche all’impegno del personale addetto, è stata aumentata significativamente la disponibilità di posti auto esclusivamente prenotabili via web. Questo ha consentito di migliorare l’organizzazione logistica del parcheggio e di instaurare nuove e produttive collaborazioni con l’utenza, sia tramite la mediazione di tour operator e agenzie viaggi, sia tramite una comunicazione sempre più incisiva e diretta via web.

“Seguendo le indicazioni del mercato della sosta che riconoscono al parcheggio un ruolo sempre più importante come hub della mobilità, in collaborazione con MyParking abbiamo reso il Park Isonzo aperto alle necessità di singoli utenti, di aziende o rivenditori, creando soluzioni e partnership reciprocamente vantaggiose con permessi personalizzati, sconti e altri privilegi”, commenta l’avvocato Fabrizio Lungarini, presidente di CSP.

In poche parole, stiamo parlando di un nuovo sistema di controllo accessi, fornito da ParkO e sviluppato in collaborazione con MyParking e la stessa CSP. Questo sistema prevede l’utilizzo di un software che consente di governare i flussi di richiesta di posti auto provenienti dai vari canali grazie a un controllo della disponibilità e delle tariffe, che possono essere adeguate in tempo reale a seconda della maggiore o minore intensità della domanda. Un ulteriore passo avanti rispetto alla pionieristica gestione dell’hub, già dotato di un sistema efficiente. Con questa iniziativa, le varie parti coinvolte si aprono definitivamente alla digitalizzazione integrata tramite API, application programming interface, consentendo di effettuare e gestire le prenotazioni anche ad altri partner che possono, così, indirizzare e abilitare il pagamento per mezzo di siti web o app di terzi che forniscono altri servizi di trasporto o di ospitalità, come hotel, B&B e autonoleggi.

Dunque, quest’anno, quando le famiglie si presenteranno con la macchina davanti alla sbarra d’ingresso del parcheggio, troveranno un sistema di riconoscimento automatico tramite lettura della targa o tramite codice QR fornito al momento della prenotazione. Idem per l’uscita: per gli utenti la sosta presso il Park Isonzo non rappresenterà alcuna preoccupazione. Eventuali prolungamenti di sosta oltre il periodo prenotato vengono automaticamente calcolati e addebitati all’utente senza ulteriori attività manuali. La stessa modalità di ingresso-uscita è possibile per tutti quegli utenti, abbonati o convenzionati, che sono stati preventivamente registrati a sistema con diversi privilegi, e che possono fruire della sosta in modalità “free flow”.

Ovviamente, anche gli utenti occasionali potranno fruire della struttura, tramite la solita procedura manuale d’ingresso e uscita. Insomma, la partnership tra CSP e MyParking non solo ha pensato proprio a tutto e tutti, ma si candida a fare scuola per quanto riguarda la gestione digitalizzata delle soste e dell’afflusso di clienti.

“L’intervento che abbiamo previsto per il Park Isonzo è stato studiato in ogni dettaglio, con l’obiettivo di armonizzare al meglio le esigenze degli automobilisti, della struttura, e di CSP srl, contribuendo a rendere il più possibile snella la viabilità”, commenta Piero Violante, CEO di MyParking. “La mission di MyParking, sin dalla sua formazione, è infatti quella di proporre a gestori e amministrazioni comunali soluzioni agili e concrete per rendere la mobilità sempre più digitalizzata, intelligente e, di conseguenza, sostenibile”.

La disponibilità di una struttura intelligente, ripensata in un’ottica di digitalizzazione integrata, avrà inoltre ricadute positive non solo sui turisti, che avranno la possibilità di risolvere il problema del parcheggio ben prima di partire, ma anche sulla viabilità cittadina di Civitavecchia, grazie a un migliore indirizzamento dei flussi di traffico.

“Siamo molto orgogliosi degli interventi svolti nel Park Isonzo”, conclude il sindaco Ernesto Tedesco. “Non solo perché l’estate, ormai alle porte, ci troverà pronti e reattivi per accogliere al meglio i tanti crocieristi in partenza dal nostro porto, ma anche perché la digitalizzazione della struttura e le proficue partnership che sono state strette rappresentano per noi un passo importante nel percorso di trasformazione che stiamo intraprendendo per imporci come “smart city”, punto di approdo sicuro, ancor prima che di partenza, per milioni di viaggiatori provenienti da tutta Europa”.

https://www.myparking.it/scheda.php?idmp=461