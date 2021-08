Boom prenotazioni barche. Fiorentino (Charteritaly): "luglio e agosto tutto pieno"

Boom delle prenotazioni di barche in Italia. Con la pandemia gli italiani hanno riscoperto la passione per le vacanze in barca a vela o in catamarano. "A luglio e ad agosto abbiamo registrato un full booking in Italia", spiega all'Adnkronos Claudio Fiorentino, general manager di Charter Italy, il motore di ricerca comparato specializzato nel noleggio di imbarcazioni sottolineando che il boom delle prenotazioni è stato maggiore rispetto all'anno scorso e che tre anni fa non era così. "Anche settembre è abbastanza pieno e al momento siamo intorno al 60-70%. C'è molta richiesta", sottolinea Fiorentino. Quest'anno in Italia, stima, "il 70% delle prenotazioni sono state effettuate da italiani, il 30% da stranieri".

A contribuire a questo fenomeno di crescita delle prenotazioni è anche il fatto che la vacanza in barca è sembrata per molti una modalità sicura per trascorrere le ferie in tranquillità e lontani dagli assembramenti. "Con la pandemia le persone si sentono più sicure in barca. Si può trascorrere una vacanza in famiglia o con degli amici con, nel caso in cui fosse necessario, uno skipper che si è fatto il tampone, lontani dalle spiagge affollate e dagli assembramenti. Già l'anno scorso avevamo osservato questo fenomeno. Quest'anno si sono aggiunte delle persone che con il passaparola hanno scelto questo tipo di vacanza", spiega Fiorentino.

"Penso che l'ondata di maggiore prenotazioni continuerà anche dopo la pandemia. Molte persone hanno colto questo momento per affacciarsi a questo tipo di vacanza per la prima volta e si sono entusiasmati. Dopo una vacanza in barca non vai più in spiaggia, dove spesso non trovi posto sotto l'ombrellone", sottolinea il general manager di Charter Italy. "Con la presenza di molti neofiti ci siamo adeguati e abbiamo dovuto fornire maggiori informazioni perché stare in mare non è facile. Il mare ha le sue regole e poi bisogna prendere in considerazione anche il meteo".

Quest'anno, sottolinea ancora Fiorentino, "il full booking è stato registrato non solo in Italia ma anche in Grecia e in Croazia grazie al green pass. Nel 2020 gli italiani avevano scelto soprattutto l'Italia, quest'anno sono andati anche in Croazia e in Grecia. Molte persone sono rimaste a piedi non trovando una barca nel periodo più caldo". Le circa 2.500 imbarcazioni in Italia, le circa 4mila in Croazia e le 4mila in Grecia sono andate a ruba.

Il boom delle prenotazioni per quest'estate, osserva Fiorentino, è iniziato in Toscana quattro mesi fa. Poi è toccato alla costa tirrenica: Procida, Salerno, Napoli e Nettuno. Un fenomeno iniziale legato al fatto che in molti non sapevano quale sarebbero state le misure di restrizioni adottate per fronteggiare il Covid e che in molti sceglievano di non prendere i traghetti per andare in Sardegna e nelle isole eolie. Poi a poco a poco le prenotazioni si sono diffuse sul tutto il territorio". A Nettuno, osserva, "si registra un full booking fino al 28 agosto. Sono partite tutte le 50 barche. Dal 28 agosto in poi ce ne sono ancora alcune ma anche settembre è abbastanza pieno".

I prezzi, assicura Fiorentino, "non sono aumentati" quest'anno. "C'è stato un ritocco perché è aumentata l'iva sulle locazioni e forse ad agosto c'è stato qualche ritocco legato alla domanda e all'offerta". E' difficile stimare il prezzo di una vacanza in barca perché dipende dal tipo di imbarcazione (velieri, catamarani, yacht, barche a vela e a motore), dall'anno, dalla lunghezza e dalla presenza o meno di un equipaggio e della zona di noleggio. "Diciamo che si va da 1.200-1.400 per una barca senza skipper per 4 persone per una settimana fino a 15 mila euro, escludendo le barche extra lusso ovviamente", sottolinea il general manager di Charter Italy. "Quest'anno sono stati presi d'assalto anche i catamarani che sono i più costosi: si va da 8 mila euro a luglio fino a 13-14 mila euro ad agosto. Se si vuole navigare con poco bisogna fare le prenotazioni con largo anticipo e a settembre spesso gli armatori fanno anche degli sconti. Insomma volendo c'è modo di poter risparmiare", rileva Fiorentino. "Con il nostro motore di ricerca mettiamo gli armatori in concorrenza tra di loro e chi è interessato grazie alla nostra piattaforma può comparare le offerte e vedere chi offre il prezzo più basso", spiega.