Borciani e Bonazzi: pennelli per belle arti da oltre mezzo secolo il made in Italy nel mondo!

Cremona, 11/07/2022 - Quando si pronuncia la parola “pennello”, questa evoca nella nostra mente immagini delicate ed eleganti di pittori antichi che trasportavano sulla tela volti, storie e paesaggi. Il pennello, nella loro mano, si trasformava da strumento semplicissimo a bacchetta magica ed è la stessa sensazione che il pennellificio Borciani e Bonazzi vuole far provare ai suoi clienti.

Da oltre mezzo secolo infatti questa azienda crea pennelli per le belle arti, a mano, uno ad uno, utilizzando le antiche tecniche della tradizione e materiali di primissima scelta. È così che nasce un pennello Borciani e Bonazzi.

Cosa rende i pennelli Borciani e Bonazzi unici?

Passione, abilità, qualità e dedizione: questi sono gli elementi che concorrono nella creazione di tutti i prodotti del pennellificio Borciani e Bonazzi. Del resto, questa è una realtà aziendale preziosa: conserva antiche tradizioni tutte italiane e ha l’importante compito di permettere agli artisti di dare voce e spazio a nuove storie.

Lo abbiamo detto in apertura, ma è vero: un pennello è come una bacchetta magica che, se usato sapientemente, permette di dare vita a personaggi, svelare storie, illuminare dettagli e rendere sorprendenti persino degli errori.

Non si tratta quindi semplicemente di setole, manico e ghiera: per il pennellificio Borciani e Bonazzi, ogni pennello viene realizzato a mano, uno per uno, ed è sinonimo di passione e amore da più di 70 anni.

La storia del pennellificio: qualità e artigianalità al primo posto

Era il 1951 quando i coniugi Borciani, insieme al cognato Bonazzi, diedero vita ad una bottega artigiana specializzata proprio nel mondo dei pennelli per Belle Arti. Il tutto guardando alla storia, al passato e alle tradizioni italiane, ma monitorando attentamente le evoluzioni del settore e rimanendo sempre al passo coi tempi.

Così, da piccola realtà, il pennellificio è cresciuto sempre di più diventando il punto di riferimento del settore per qualità, artigianalità e cortesia. Solo Borciani e Bonazzi riusciva a soddisfare i pittori più esigenti, i liutai, i restauratori o i doratori… e non stupisce quindi che i suoi strumenti siano stati scelti per restaurare la Cappella Sistina a Roma o per le prestigiose scuole di restauro nazionali dell’Istituto Centrale di Restauro di Roma e dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Perché sceglierli

È evidente che il pennellificio Borciani e Bonazzi è un’eccellenza del Made in Italy, ma è anche la storia di una famiglia che ha creduto nella qualità e che ha puntato tutto sull’eccellenza e l’artigianalità, diventando un unicum nel settore dei pennelli per le Belle Arti.

Per info e acquisti online:

Borciani e Bonazzi S.r.l.

https://www.borcianiebonazzi.com/

bbitalia@borcianiebonazzi.it

Agenzia Stampa

YourDigitalWeb

https://www.yourdigitalweb.com/