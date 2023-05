Bordeaux e Borgogna nello stile di vita degli ultra ricchi cinesi

L'Hurun Research Institute ha pubblicato all’inizio di marzo l'Hurun Chinese Luxury Consumer Survey & Hurun Best of the Best Awards 2023. Questo è il diciannovesimo anno consecutivo che Hurun Research ha rivelato le preferenze di marca, le abitudini di consumo e le tendenze dello stile di vita delle persone più ricche della Cina. Il CLCS, ampiamente considerato, è diventato un punto di riferimento per il settore del lusso.

Sono stati 750 gli intervistati che hanno completato il sondaggio: persone facoltose in Cina, con una ricchezza familiare media di 45 milioni di CNY e una ricchezza investibile di 13 milioni di CNY. Degli intervistati, 38 erano individui con un patrimonio netto ultra elevato con oltre 100 milioni di CNY (15 milioni di dollari USA). Il 40% vive nelle città cinesi di primo livello; l'età media è di 36 anni; il rapporto tra maschi e femmine è 50:50; Il 73% è sposato (per lo più famiglie con un figlio).

Sono gli High Net Worth Individuals - in Cina sono coloro che hanno un patrimonio di almeno 10 milioni di RMB (1,45 milioni di dollari), compresi 38 SHNWI con un patrimonio di oltre 100 milioni di RMB (14,5 milioni di dollari) – che hanno identificato i loro marchi di alcolici e vini preferiti. Secondo Hurun, il numero di HNWI con un patrimonio totale di 10 milioni di RMB in Cina ha raggiunto i 2,06 milioni nel 2021, mentre il numero di UHNWI (ultra-HNWI con disponibilità superiori ai 30 milioni di dollari) con un patrimonio totale di 100 milioni di RMB ha raggiunto le 133.000 unità.

Dal nuovo rapporto emerge chiaramente che il raffreddamento dell'economia globale e la pandemia non hanno intaccato lo stile di vita e la spesa. Infatti, come afferma il Ceo di Hurun Report, i super ricchi cinesi sono "più fiduciosi sull'economia di quanto ci si aspettasse", raggiungendo il livello più alto degli ultimi 10 anni. Anche il loro senso di benessere ha raggiunto i massimi da 10 anni a questa parte.

Ancora una volta i vini più apprezzati sono le grandi etichette di Bordeaux e Borgogna, per gli spirits i whisky invecchiati e il cognac. Buone notizie anche per vini e liquori da collezione: secondo Hurun, il vino e gli alcolici sono la terza categoria preferita, dopo i gioielli e gli orologi, per quanto riguarda i collezionisti.

Adnkronos - Vendemmie