Bordeaux, l’opportunità dell’En Primeur 2022

Vindome, la prima app dedicata all’investimento in vini pregiati, torna a Bordeaux per La semaine des Primeurs 2022

In un momento storico dove il vino è considerato tra i beni di investimento di lusso più affidabili e performanti in periodi di inflazione e crisi economica (+10% in 12 mesi e +162% in 10 anni, come riportato dal The Knight Frank Wealth Report 2023), la possibilità di acquistare vini pregiati o effettuare investimenti partendo da cifre contenute fino a investimenti di valore o addirittura, En Primeur, è una grande opportunità. Vindome, l’app che rappresenta la nuova frontiera per il mercato del trading enologico, compra direttamente dai produttori e négociant per garantirne l’autenticità. Ogni bottiglia viene etichettata e sigillata con un tag NFC e tutte le transazioni vengono registrate su blockchain, garantendone così la totale inviolabilità permette. Gli en primeur di Bordeaux, raggiungibili generalmente solo da una nicchia di esperti, sono oggi alla portata di tutti grazie a Vindome.

La prima app dedicata all’investimento in vini pregiati, torna a Bordeaux per La semaine des Primeurs 2022, uno degli appuntamenti imprescindibili del calendario enologico mondiale e il momento migliore per investire in vino. In programma dal 24 al 27 aprile nella città simbolo della celebre regione vinicola, la semaine des Primeurs 2022 accoglie 130 Châteaux della Union des Grands Crus de Bordeaux che presenteranno le loro etichette ad esperti del settore e sommelier chiamati a giudicare i vini della Vendemmia 2022 e attribuire loro il rating con i quali verranno commercializzati da inizio maggio.

Vindome seguirà dal vivo l’evento e terminata la kermesse rivelerà giorno per giorno i rating delle etichette nella sezione dedicata agli En Primeur all’interno del suo Live Market, il marketplace dove acquistare i vini e fare offerte in tempo reale. Ingrid Brodin, CEO e fondatrice di Vindome commenta: “Sono molto entusiasta del lancio della terza stagione di En Primeur sulla nostra piattaforma. Nonostante una vendemmia molto difficile nel 2021, abbiamo raddoppiato le nostre vendite durante la stagione En Primeur nel 2022 e quest'anno prevediamo di raddoppiare le cifre del 2022 forti anche dell’ottimo riscontro dei nostri utenti alcuni dei quali hanno già confermato i propri budget che variano da 10.000 fino a 350.000 euro per cliente. Naturalmente, i clienti che non sono ancora registrati con noi o nuovi nell'arena del wine investment possono sempre andare direttamente sulla nostra piattaforma ed effettuare le operazioni direttamente il giorno del rilascio.”

Una previsione quella della fondatrice confermata dai risultati eccellenti degli En Primeur passati dove Vindome ha registrato una crescita interessante del valore delle etichette a catalogo. Da un Lynch-Bages Pauillac il cui valore in tre anni è aumentato del 76% a uno Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan cresciuto dell’83%, passando da un Lafite Rothschild Pauillac che registra un +77%. Vero e proprio pioniere del fin-tech enologico, Vindome consente agli utenti di accedere tramite l’app a un kit di strumenti unico per gestire attivamente i propri investimenti. Un vantaggio unico se si considera che in passato l’investitore non aveva accesso diretto ai dati ma doveva appoggiarsi a terze parti, spesso a pagamento, per avere le informazioni. Gli utenti registrati possono così consultare facilmente e acquistare in pochi click le nuove disponibilità iniziando a investire e aggiudicarsi le bottiglie più prestigiose al netto di dazi e IVA.

Con un catalogo di assoluta eccellenza organizzato in sezioni tematiche come ultimi arrivi, top movers e most popular, Vindome consente di gestire al meglio e più velocemente gli investimenti per una user experience ancora più smart e coinvolgente dando inoltre la possibilità agli iscritti di entrare in contatto con un network di oltre 16.000 utenti ed esperti in grado di consigliare i migliori investimenti.

Adnkronos - Vendemmie