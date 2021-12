Borgonovo-Berlinguer, scontro a Cartabianca - Video

"Mi togliete l'audio, non mi fate parlare". "Non è vero, ti butto fuori". Scintille a Cartabianca tra Francesco Borgonovo, condirettore del quotidiano La Verità, e Bianca Berlinguer. Il giornalista, collegato con la trasmissione, si lamenta per la gestione dell'audio che lo penalizzerebbe nel dibattito su covid, green pass e tamponi. Dallo studio, la conduttrice reagisce e i toni si alzano. Non si arriva ai livelli 'top' dello scontro di una settimana tra Andrea Scanzi e Alberto Contri (Video) anche perché interviene Vittorio Sgarbi, nelle insolite vesti di paciere. (immagini raiplay.it)