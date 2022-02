Borsa: a Piazza Affari Ftse Mib chiude sotto 26 mila punti

Giornata ricca di volatilità per la Borsa di Milano. Dopo una partenza positiva, Piazza Affari ha terminato in rosso in attesa di novità dall’Ucraina dopo le sanzioni annunciate da Stati Uniti, Europa e Giappone.

Sul Ftse Mib, che ha chiuso a 25.955,08 punti (-0,34%), giornata a due velocità per Stellantis (+4,4%) e Cnh Industrial (-6,14%).

La prima ha terminato l’esercizio 2021 con ricavi netti in aumento del 14% a 152 miliardi di euro ed un margine sull’utile operativo che, in versione “adjusted”, è salito all’11,8% (target al 10%) mentre la seconda, che ha presentato il nuovo piano strategico, ha detto di attendersi una crescita dei ricavi nel range 20-22 miliardi di dollari al 2024 e un margine Ebit adjusted in miglioramento al 12-13%.

Giornata da dimenticare per Campari (-9,77%) che, nell’esercizio 2021, ha evidenziato vendite nette per 2,17 miliardi (+22,6%) ed utile inferiore alle stime di 284,8 milioni (+51,6%).

Per quanto riguarda i prossimi mesi, il Ceo Bob Kunze-Concewitz ha fatto sapere che “la momentanea pressione sui costi dei materiali si intensificherà nell'anno corrente, posticipando il miglioramento della marginalità lorda”. Conti e guidance hanno invece permesso ad Alerion di segnare un +4,62%.

Meno 3,3% per Telecom Italia dopo le indiscrezioni sulla presunta volontà di cedere la quota in Inwit (+1,76%).

Lo spread Btp-Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo a 168 punti base nel giorno dell’asta di Btp short per 3 miliardi. Questa mattina il Tesoro ha collocato titoli al 2023 registrando richieste per 4,75 miliardi (rapporto tra domanda offerta a 1,58) ed un rendimento in aumento di 27 centesimi allo 0,14%. (in collaborazione con money.it).