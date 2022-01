Avvio in progresso per le Borse europee. A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,32% a 28.044 punti, in progresso anche Francoforte +0,12% e Parigi +0,19%, debole invece Londra che cede lo 0,14%. A Piazza Affari svetta Tim che guadagna il 3,08%, bene anche Pirelli +1,68%, Iveco +1,34% e Ferrari +1,32%. In lieve flessione invece Cnh Industrial -0,27%. In rosso Italgas -0,4% ed Enel che conquista la maglia nera (-0,42%).