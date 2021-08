Borsa Milano: Ftse Mib tiene i 26 mila punti

Mentre Wall Street continua a macinare record, in Europa la settimana è iniziata all’insegna della prudenza. Se le rassicurazioni arrivate da Jackson Hole continuano a spingere le borse Usa, i listini europei hanno iniziato la settimana in sostanziale parità, con il nostro Ftse Mib che si è fermato a 26.024,27 punti (+0,07%).

A Milano tra le performance migliori troviamo l’accoppiata formata da Intermpump e STMicroelectronics, salite rispettivamente del 2,27 e dell’1,57%. Positivi anche gli energetici, con il +1,58% di Saipem ed il +0,04% di Eni.

Nel comparto industriale, CNH Industrial ha chiuso in perfetta parità dopo le ultime notizie. La società ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire il 90% di Sampierana, società italiana specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchine movimento terra, sottocarri e parti di ricambio. L’intesa, che prevede di salire al 100% entro quattro anni, prevede un corrispettivo di 101,8 milioni.

In rosso Stellantis (-0,85%) che, causa la carenza di semiconduttori, ha dovuto interrompere per una settimana le attività nello stabilimento Sevel, dove viene realizzato il Ducato e gli altri veicoli commerciali a marchio Fiat, Peugeot e Citroën. All’interno della galassia Agnelli, giornata difficile per le azioni Juventus (-1,67%): dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra ha perso in casa contro l’Empoli.

Per quanto riguarda il comparto bancario, i ben informati hanno riportato la notizia che il Mediocredito Centrale potrebbe essere sarebbe interessato agli attivi di Monte dei Paschi di Siena (+0,45%) che non dovrebbero rientrare nel processo di integrazione con UniCredit (1,65%).

In avvio di settimana lo spread Btp/Bund è salito di un punto e mezzo percentuale a 107 punti base. (in collaborazione con money.it).