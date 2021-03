Borsa Milano inizia la settimana poco mossa

Milano, 15 mar. - (Adnkronos)

In positivo nella prima parte, Piazza Affari nel corso del pomeriggio si è trovata a fare i conti con un avvio all’insegna della debolezza dei listini a stelle e strisce. Indicazioni positive sono arrivate dalla Cina, dove gli aggiornamenti relativi produzione industriale e vendite al dettaglio hanno evidenziato incrementi del 35,1 e del 33,8 per cento annuo. Nonostante si tratti di numeri da prendere con le pinze, a febbraio 2020 in Cina iniziava il lockdown, i numeri sono risultati migliori delle attese del mercato ed hanno contribuito all’intonazione positiva della prima parte.

Sul Ftse Mib, che ha terminato con un +0,11% portandosi a 24.139,45 punti, spiccano i rialzi registrati dalle azioni Terna e Leonardo, salite rispettivamente del 4,69 e del 4,17 per cento. Giornata in deciso territorio positivo anche per Stellantis (+2,13%) il cui prezzo, dopo la distribuzione del dividendo straordinario, è stato rettificato.

Gli analisti di Deutsche Bank hanno avviato la copertura con raccomandazione di acquisto ed un prezzo obiettivo a 20 euro; indicazioni in linea con quelle di JPMorgan che, nel confermare il “buy”, ha incrementato il target da 18 a 20 euro.

Debolezza per le azioni Enel (-0,9%), che ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su Enel Américas, e Saipem (-0,49%) che ha chiuso l’esercizio 2020 con una perdita di 1.136 milioni di euro e annunciato che il Cda ha deliberato di non proporre la distribuzione di dividendi.

Giornata di forti vendite su Astaldi (-18,15%) dopo la definizione del concambio per l'integrazione in Webuild (+3,15%) con l'attribuzione ai soci Astaldi di 203 azioni ordinarie WeBuild ogni mille titoli posseduti.

Dal fronte obbligazionario, lo spread Italia-Germania si attesta a 94 punti base, un punto percentuale in più rispetto al dato precedente. (in collaborazione con money.it).